В Татарстане начался единый день голосования

В 7 утра 10 сентября стартовали выборы депутатов муниципальных образований в Татарстане. На выборах также изберут депутата Казгордумы, представляющего Павлюхинский одномандатный избирательный округ в Приволжском районе Казани. Как отмечает пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики, мероприятие пройдёт в 36 районах Татарстана. Всего 541 кандидат претендует на 161 мандат. А изберает их 71 тысяча 381 человек.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой, избирательные участки будут закрыты 10 сентября в 20:00 по московскому времени.