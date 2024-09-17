В Татарстане на четверть выросло число госпитализаций из-за COVID-19

В РТ на минувшей неделе зафиксировано 750 случаев заражения COVID-19. К примеру, на предшествующей неделе обнаружили 700 заболевших. Данные взяты из оперативного штаба.

На прошедшей неделе госпитализировали 97 местных жителей, за 7 дней этот показатель увеличился на 24%.

За это время выздоровели 406 пациентов, что на 25% меньше, чем неделей раньше.

Смертей из-за коронавируса в Республике Татарстан не было.

В целом по России заразились 32 083 жителя, из них 2 875 были доставлены в больницу.

Ранее мы писали о том, что на Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей.

Тендер на работы уже объявлен. Финансируют проект из бюджета региона. Заказчик - Главинвестстрой Татарстана.

Открыть центр могут уже в 2027 году. Об этом говорится в документе тендера. 4-5-этажное строение с подвалом будет 69 метров в длину