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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане на четверть выросло число госпитализаций из-за COVID-19

Смертей из-за коронавируса в Республике Татарст...

pixabay.com

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В РТ на минувшей неделе зафиксировано 750 случаев заражения COVID-19. К примеру, на предшествующей неделе обнаружили 700 заболевших. Данные взяты из оперативного штаба.

На прошедшей неделе госпитализировали 97 местных жителей, за 7 дней этот показатель увеличился на 24%.

За это время выздоровели 406 пациентов, что на 25% меньше, чем неделей раньше.

Смертей из-за коронавируса в Республике Татарстан не было.

В целом по России заразились 32 083 жителя, из них 2 875 были доставлены в больницу.

Ранее мы писали о том, что на Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей.

Тендер на работы уже объявлен. Финансируют проект из бюджета региона. Заказчик - Главинвестстрой Татарстана.

Открыть центр могут уже в 2027 году. Об этом говорится в документе тендера. 4-5-этажное строение с подвалом будет 69 метров в длину

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