На Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей

Общая цена проекта Центра развития футбола, который находится на участке стадиона «Рубин», оценивается больше, чем в 3,5 млрд рублей. Власти могут выделить еще 588 млн рублей, которые направят на отделку внутри, монтаж объектов и различных слаботочных систем.

Тендер на работы уже объявлен. Финансирую проект из бюджета региона. Заказчик - Главинвестстрой Татарстана.

В республике появится спортивный комплекс с автомобильной стоянкой, хоззоной и мусорной площадкой. 4-5-этажное строение с подвалом будет 69 м в длину и практически 29 метров в ширину.

Открыть центр могут уже в 2027 году. Об этом говорится в документе тендера.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид. Фото.

Об этом рассказали сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия.