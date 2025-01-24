В Татарстане мусоросжигательный завод готов на 24%

В Зеленодольском районе Татарстана строительство завода по утилизации твердых коммунальных отходов завершено на 24%. На территории возведены бункерное и приёмное отделения, главный корпус и инженерно-бытовое здание. Стройку посетили зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев, раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Гендиректор ООО «АГК-2» Василий Белосевич сообщил, что подготовлены временные сооружения, склады, фундаменты под котлы и смонтированы металлоконструкции турбинного отделения.

Завод будет перерабатывать до 550 тысяч тонн мусора в год, используя технологию сжигания на колосниковой решётке. Строительство приостанавливалось в 2023 году из-за проблем с оборудованием, но в 2024-м заключён контракт с китайским партнёром для производства ключевых элементов.

Технологические параметры завода останутся неизменными, а оборудование будет соответствовать экологическим стандартам.