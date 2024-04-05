В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна 2 этажа

В соцмедиа появилась информация о том, что в Татарстане мать оставила сына-инвалида и исчезла. Когда ребенок остался без контроля - выпрыгнул из окна 2 этажа. По предварительным данным, он не пострадал.

По этому факту СУ СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Глава Следственного комитета РФ запросил у руководителя регионального Следственного управления Липского В.А. доклад о ходе расследования уголовного дела и выясненных обстоятельствах.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане задержан 43-летний педофил, искавший жертв в игре PUBG Mobile.