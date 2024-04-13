В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о ликвидации деревни Мартыш в Тукаевском районе. Это произошло после принятия соответствующего решения Госсоветом республики.



Причиной этого решения, как заявлено, стало загрязнение реки Мартышка и двух соседних источников химическими веществами.

Ранее стало известно, что на реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 млрд рублей.