В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о ликвидации деревни Мартыш в Тукаевском районе. Это произошло после принятия соответствующего решения Госсоветом республики.
Причиной этого решения, как заявлено, стало загрязнение реки Мартышка и двух соседних источников химическими веществами.
Ранее стало известно, что на реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 млрд рублей.
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