На реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 млрд рублей

На реконструкцию платформы в международном аэропорту "Казань" выделены средства в размере 3,75 миллиарда рублей из федерального бюджета. Данное постановление было подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.





Эти средства будут использованы как софинансирование расходов на 50%. Работы должны быть завершены к 1 октября 2024 года.В течение 30 дней Росавиация должна заключить соглашение с Правительством Татарстана о предоставлении субсидии.

Напомним, ранее в Казани были слышны сирены гражданской обороны.