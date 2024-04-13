На реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 млрд рублей
На реконструкцию платформы в международном аэропорту "Казань" выделены средства в размере 3,75 миллиарда рублей из федерального бюджета. Данное постановление было подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
В течение 30 дней Росавиация должна заключить соглашение с Правительством Татарстана о предоставлении субсидии.
Напомним, ранее в Казани были слышны сирены гражданской обороны.
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