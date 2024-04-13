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· 16+ · Алина Алмакаева

На реконструкцию аэропорта Казани выделят 7,4 млрд рублей

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На реконструкцию платформы в международном аэропорту "Казань" выделены средства в размере 3,75 миллиарда рублей из федерального бюджета. Данное постановление было подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Эти средства будут использованы как софинансирование расходов на 50%. Работы должны быть завершены к 1 октября 2024 года.

В течение 30 дней Росавиация должна заключить соглашение с Правительством Татарстана о предоставлении субсидии.

Напомним, ранее в Казани были слышны сирены гражданской обороны.

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