В Татарстане из-за нарушений было закрыто кафе «Вкус Востока»

Бугульминский теротдел Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Республики Татарстан провёл проверку в кафе «Вкус Востока», расположенном на улице Сайдашева, 18 в городе Бавлы. Основанием для инспекции стало выявление факта начала работы заведения без обязательного уведомления контролирующих органов.

В ходе контрольных мероприятий специалисты обнаружили серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди зафиксированных проблем:

нарушена логика технологического процесса приготовления пищи;

отсутствовали условия для безопасной обработки сырья;

в заведении не хватало моечных ванн, рабочих столов, раковин и специализированных зон;

санитарно-гигиеническое состояние помещений оставляло желать лучшего;

не соблюдался регламент по мытью посуды и кухонного инвентаря;

отсутствовали технологические карты и инструкции на готовку;

не был организован производственный контроль;

отсутствовали договоры на проведение дезинфекции и борьбы с грызунами.

В результате в отношении предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях, а также вынесено постановление о временном запрете деятельности. Заведение было опечатано.

Суд, рассмотрев материалы Роспотребнадзора, постановил приостановить деятельность кафе на 40 дней.