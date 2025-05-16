В Татарстане из-за нарушений было закрыто кафе «Вкус Востока»
Роспотребнадзор по Республике Татарстан
Бугульминский теротдел Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Республики Татарстан провёл проверку в кафе «Вкус Востока», расположенном на улице Сайдашева, 18 в городе Бавлы. Основанием для инспекции стало выявление факта начала работы заведения без обязательного уведомления контролирующих органов.
В ходе контрольных мероприятий специалисты обнаружили серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди зафиксированных проблем:
- нарушена логика технологического процесса приготовления пищи;
- отсутствовали условия для безопасной обработки сырья;
- в заведении не хватало моечных ванн, рабочих столов, раковин и специализированных зон;
- санитарно-гигиеническое состояние помещений оставляло желать лучшего;
- не соблюдался регламент по мытью посуды и кухонного инвентаря;
- отсутствовали технологические карты и инструкции на готовку;
- не был организован производственный контроль;
- отсутствовали договоры на проведение дезинфекции и борьбы с грызунами.
В результате в отношении предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях, а также вынесено постановление о временном запрете деятельности. Заведение было опечатано.
Суд, рассмотрев материалы Роспотребнадзора, постановил приостановить деятельность кафе на 40 дней.
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