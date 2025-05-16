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В Татарстане из-за нарушений было закрыто кафе «Вкус Востока»

В результате в отношении предпринимателя состав...

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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Бугульминский теротдел Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Республики Татарстан провёл проверку в кафе «Вкус Востока», расположенном на улице Сайдашева, 18 в городе Бавлы. Основанием для инспекции стало выявление факта начала работы заведения без обязательного уведомления контролирующих органов.

В ходе контрольных мероприятий специалисты обнаружили серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди зафиксированных проблем:

  • нарушена логика технологического процесса приготовления пищи;
  • отсутствовали условия для безопасной обработки сырья;
  • в заведении не хватало моечных ванн, рабочих столов, раковин и специализированных зон;
  • санитарно-гигиеническое состояние помещений оставляло желать лучшего;
  • не соблюдался регламент по мытью посуды и кухонного инвентаря;
  • отсутствовали технологические карты и инструкции на готовку;
  • не был организован производственный контроль;
  • отсутствовали договоры на проведение дезинфекции и борьбы с грызунами.

В результате в отношении предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях, а также вынесено постановление о временном запрете деятельности. Заведение было опечатано.

Суд, рассмотрев материалы Роспотребнадзора, постановил приостановить деятельность кафе на 40 дней.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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