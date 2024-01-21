В Татарстане из-за метели в магазины не могут доставить продукты

Сильная метель в Татарстане вызывает нехватку товаров на полках магазинов. Жители Набережных Челнов, Тукаева, Алексеевска и других районов республики столкнулись с подобной проблемой. Причиной являются сложные погодные условия, которые приводят к проблемам с поставками.

Местные жители сообщают, что полки с молочными продуктами, яйцами и хлебобулочными изделиями опустели. Продавцы подтверждают, что их проблемы с поставками обусловлены неблагоприятной погодой, но заверяют, что как только снегопад прекратится, необходимые товары будут доставлены в нужном объеме.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня ночью стихия должна уйти из Татарстана. Завтра не ожидается непогоды и осадков.