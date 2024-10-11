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В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Ошель - это древний населенный пункт в Волжской...

pixabay.com

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В Камско-Устьинском районе РТ хотят организовать парк «Древний город Ошель». Сейчас власти занимаются поиском инвестора. Об этом сообщил руководитель сырного завода «Камамбер» Алмаз Насыров.

По мнению предпринимателя, число туристов может вырасти благодаря новому тематическому парка, который был основан на истории, легендах и народной культуре региона. В парке будут предусмотрены возможности для продолжительного пребывания, оздоровления, развлечения людей.

Ошель - это древний населенный пункт в Волжской Булгарии. В 1220 году город оказался разрушен и уже не восстанавливался, пишет "Коммерсантъ".

Ранее мы писали о том, что на трансформаторной будке в 13 комплексе Челнов будет граффити. Местный художник Марат Билялов уже принялся украшать строение. Оно будет в ярких оттенках. Напомним, Марат Билялов стал известным в Набережных Челнах граффити-художником.

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