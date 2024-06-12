Новости Татарстана
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В Татарстане до 4,66% подорожали яблоки и лук

Макароны выросли в цене на 1,7%

pixabay.com

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В Татарстане подорожали яблоки, лук и картошка. Об этом стало известно от Татарстанстата с 27 мая по 3 июня 2024 года.
Яблоки за это время поднялись в цене на 4,66% — до 127,91 рубля за 1 килограмм. Лук теперь стоит 45,22 рубля, картофель подорожал до 30,84 рубля, а свекла - 72,43 рубля.

Макароны выросли в цене на 1,7% (до 69,25 рубля), куриное мясо — на 1,68% (до 202,13 рубля), детские консервы подорожали — на 1,58% (до 486,93 рубля), а свиное мясо — на 1,03% (до 306,65 рубля).

Одновременно с этим подешевели огурцы на 5,86% (до 95,55 рубля за 1 кг), помидоры — на 5,63% (до 178,57 руб.), полукопченое колбасное изделие — на 1,43% (до 569,38 рубля), а на куриные яйца — на 1,36% (до 114,32 рубля). Цены на другие товаров изменилась меньше чем на 1%.

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