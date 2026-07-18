Экономика

Россияне смогут вернуть часть НДФЛ по страхованию жизни с сентября 2026

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Налоговый вычет по страхованию жизни с 2026 год...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 1 сентября 2026 года граждане России получат право на налоговый вычет по взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом 18 июля сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Поправки в Налоговый кодекс встроены в статью 219.2, где собраны вычеты на долгосрочные сбережения. Раньше в перечне были взносы по программе долгосрочных сбережений, договоры с НПФ и ИИС третьего типа. Теперь к ним добавилось страхование жизни. Все четыре инструмента работают внутри общего годового лимита в 400 тыс. рублей.

Возврат рассчитывается исходя из ставки НДФЛ: при базовой 13% можно вернуть до 52 тыс. рублей в год, на верхних ступенях прогрессивной шкалы — до 88 тыс. Право на вычет сохраняется не более чем по трем действующим договорам одновременно — это исключает искусственное дробление полисов.

Кроме того, лимит вычетов на детей увеличен с 400 тыс. до 500 тыс. рублей, стимулируя оформление накопительных программ на ребенка. Возврат оформляется по окончании года, в котором уплачены взносы. ФНС уже обновила формы справок.

Говырин посоветовал свериться с лимитами по всем сберегательным инструментам, чтобы максимально использовать лимит в 400 тыс. рублей и получать оптимальный возврат из бюджета.

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