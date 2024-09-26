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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане цены на молоко продолжают расти

По информации Татарстанстата, с начала текущего...

Екатерина Елисеева

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В текущем году в РТ цены на сырое молоко выросли. Об этом сообщил директор компании «Актанышский молочный комбинат» Дмитрий Кураш.

Специалист рассказал, что с начала июня в среднем цена за сырое молоко увеличилась приблизительно на 8 рублей. К началу лета 2024 года, средняя цена за литр - около от 34 рублей, а уже - до 40 рублей.

По информации Татарстанстата, с начала текущего года цена за пастеризованное молоко стала больше. Теперь в магазине можно встретить такие ценники до 70,77 рубля, а стерилизованного молока — до 89,01 рубля за один литр.

Ранее мы писали о том, что в Актанышском районе Татарстана планируется строительство горнолыжной трассы. Для разработки проекта выделено 4,5 миллиона рублей. Для туристов будет обустроено 3 трассы: две из них предназначены для горнолыжного спорта.

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