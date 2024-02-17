В Татарстане будет сильный мороз

В Татарстане 18 февраля ожидается холодная погода, с небольшим снегом и сильным ветром днем. Гидрометцентр РТ сообщил, что ночью не ожидается осадков. Синоптики прогнозируют южный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

Температура ночью будет варьироваться от 14 до 19 градусов ниже нуля, а днем температура составит от -6 до -11 градусов. На дорогах также возможна гололедица, поэтому жителей Татарстана предупредили быть осторожными при передвижении.