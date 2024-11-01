Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 2 ноября ожидается снег с ветром до 25 м/с

Сотрудники гидрометцентра Татарстана просят люд...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Республике Татарстан 2 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра с дождем и снегом.

Прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, однако иногда он может усиливаться до 25 метров в секунду. В таким метеорологических условиях видимость может ухудшиться до 1-2 км. Сотрудники гидрометцентра Татарстана просят людей быть осторожными.

Ранее мы писали о том, что после проверки, которую организовала прокуратура Казани выяснилось, что сотрудники одной организации на улице Родина в ходе производства, хранения и реализации птичьего мяса нарушают нормы.

Материалы проверки были направлены правоохранителям, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании, по итогам рассмотрения которых возбуждено дело. Расследование контролирует прокуратура района. Видео места, где хранятся продукты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани с 7 ноября ограничат движение на улице Васильченко

Новости России

23 часа назад

Рейтинг российских экосистемных приложений возглавили «Мой МТС» и «Сбербанк Онлайн»

как избавиться от плесени в гараже

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Интересное в Казани

4 дня назад

Как использовать осенний урожай: пять оригинальных рецептов заготовок

интерьерный дизайнер в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Появилось видео наезда легковушки на 73-летнюю женщину в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани откроются 2 катка

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли открытие терм

Новости Казани

день назад

На складе Wildberries в Казани придавило человека

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Переведенцев рассказал, когда в РТ начнется резкое похолодание
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстанская семья бойца СВО лишилась денег, вложившись в кооператив

По информации издания, сейчас материалы дела ра...

Новости Татарстана

38 минут назад

В Татарстане 2 ноября ожидается снег с ветром до 25 м/с

Интересное в Казани

день назад

Это нужно знать перед тем, как решите строить свой дом: эксперт из Казани делится практическими советами при планировании строительства дома

Новости Казани

48 минут назад

В Казани 31 октября выпал снег

Новости Казани

2 часа назад

В Казани возбуждено дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса
Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковск...
Новости Казани
2 часа назад

Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ за бездействие дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих

Новости Татарстана

5 часов назад

Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане мужчина поджег себя на заседании суда в СИЗО № 5
Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркирова...
Новости России
4 дня назад

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков