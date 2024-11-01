В Татарстане 2 ноября ожидается снег с ветром до 25 м/с

В Республике Татарстан 2 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра с дождем и снегом.

Прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду, однако иногда он может усиливаться до 25 метров в секунду. В таким метеорологических условиях видимость может ухудшиться до 1-2 км. Сотрудники гидрометцентра Татарстана просят людей быть осторожными.

Ранее мы писали о том, что после проверки, которую организовала прокуратура Казани выяснилось, что сотрудники одной организации на улице Родина в ходе производства, хранения и реализации птичьего мяса нарушают нормы.

Материалы проверки были направлены правоохранителям, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании, по итогам рассмотрения которых возбуждено дело. Расследование контролирует прокуратура района. Видео места, где хранятся продукты.