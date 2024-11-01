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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани возбуждено дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса

Расследование контролирует прокуратура района

pixabay.com

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После проверки, которую организовала прокуратура Казани выяснилось, что сотрудники одной организации на улице Родина в ходе производства, хранения и реализации птичьего мяса нарушают различные нормы.

Материалы проверки были направлены правоохранителям, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании, по итогам рассмотрения которых возбуждено дело по части 1 статье 236 Уголовного кодекса России, части 1 статье 238 УК России.

Расследование контролирует прокуратура района.

Ранее мы писали о том, что казанец с электрошокером отобрал 2 смартфона после массажа в салоне. Об этом рассказали в Росгвардии по Республике Татарстан.

Задержанного доставили в отделение полиции, где у изъяли краденные телефоны, вот только денег при нем уже не было. Все случилось в Вахитовском районе города Казани, где вечером охранники получили сообщение о совершенном преступлении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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