В Татарстане 17 сентября ожидается до +25 градусов

17 сентября 2024 года, в регионе сохранится теплая погода без осадков. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Республике Татарстан.

Ожидается, что небо над РТ будет малооблачным. Осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

После теплой погоды в западной части Татарстана и достаточно прохладной на другой части республики ночи, днем потеплеет до +20...+25 градусов, а в региональной столице РТ — до +23...+25 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан нашли захоронения первобытных людей, которые намного старше пирамид.

Об этом рассказали сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия.

Памятник находится в списке объектов культурного наследия. В ходе раскопок были найдены 9 погребений первобытных жителей каменного века.