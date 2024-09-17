Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 17 сентября ожидается до +25 градусов

Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

17 сентября 2024 года, в регионе сохранится теплая погода без осадков. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Республике Татарстан.

Ожидается, что небо над РТ будет малооблачным. Осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

После теплой погоды в западной части Татарстана и достаточно прохладной на другой части республики ночи, днем потеплеет до +20...+25 градусов, а в региональной столице РТ — до +23...+25 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан нашли захоронения первобытных людей, которые намного старше пирамид.

Об этом рассказали сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия.

Памятник находится в списке объектов культурного наследия. В ходе раскопок были найдены 9 погребений первобытных жителей каменного века.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Интересное в Казани

16 часов назад

Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом

как почистить уплотнительную резинку в стиральной машине

Новости Казани

день назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

выравнивание пола цена за м2 в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Новости Татарстана

18 часов назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района

Новости Казани

день назад

В день послания Минниханова в Казани перекроют улицу Пушкина

Новости Татарстана

18 часов назад

Что известно о бойне в челябинской школе №68
Новости Татарстана
13 часов назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой

23-летний парень сейчас учится в Барселоне

Новости Казани

17 часов назад

Премия имени Махмутова присуждена 2 жителям Татарстана

Новости России

17 часов назад

Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

Новости Татарстана

17 часов назад

В Елабугу и в 2 района Татарстана назначены новые прокуроры

Новости Татарстана

18 часов назад

Из-за несвоевременной выдачи зарплаты детям в РТ завели дела
В Татарстане 17 сентября ожидается до +25 градусов
Новости Татарстана
11 минут назад

В Татарстане 17 сентября ожидается до +25 градусов

Новости Казани

19 часов назад

В Казани уже 21 сентября пройдет «Кросс нации»

Новости Татарстана

19 часов назад

В День города 21 сентября в Нижнекамске выступит Galibri & Mavik

Новости Татарстана

19 часов назад

Нижнекамцы 15 сентября завоевали «бронзу» на соревнованиях для слабовидящих
АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое ком...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

В Казани частично ограничат движение транспорта...
Новости Казани
26 минут назад

В Казани частично ограничат движение транспорта по улицам Тукая и Садыковой