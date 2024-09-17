В Татарстане 17 сентября ожидается до +25 градусов
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17 сентября 2024 года, в регионе сохранится теплая погода без осадков. Об этом рассказали в Гидрометцентре по Республике Татарстан.
Ожидается, что небо над РТ будет малооблачным. Осадков не прогнозируется.
Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
После теплой погоды в западной части Татарстана и достаточно прохладной на другой части республики ночи, днем потеплеет до +20...+25 градусов, а в региональной столице РТ — до +23...+25 градусов.
Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан нашли захоронения первобытных людей, которые намного старше пирамид.
Об этом рассказали сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия.
Памятник находится в списке объектов культурного наследия. В ходе раскопок были найдены 9 погребений первобытных жителей каменного века.
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