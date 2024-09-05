Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106 тысяч рублей

В Республике заработные платы курьеров начинают...

pixabay

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В РТ средняя зарплата курьера - 106 794 рубля. В регионе один из самых низких уровней дохода этих специалистов в ПФО. Об этом рассказали в сервисе «Авито Работа» ProGorodChelny.

В Республике заработные платы курьеров начинаются от 80 тысяч и заканчиваются 140 тыс. рублей.

Самый низкий доход работников доставки курьеров в округе зафиксирована в Республике Марий Эл – 102 тысяч рублей. На 2 месте находится Пензенская область – 104 тысячи рублей. На 3 месте располагаются Татарстан, Прикамье, Самарская и Саратовская области, где в среднем курьеры зарабатывают примерно 106 тысяч рублей.

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане. По информации "Авито Работы", в Республике Татарстан уровень безработицы находится на уровне - 1,9%, а средняя заработная плата в регионе составляет около 66 тысяч рублей.

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