В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106 тысяч рублей

В РТ средняя зарплата курьера - 106 794 рубля. В регионе один из самых низких уровней дохода этих специалистов в ПФО. Об этом рассказали в сервисе «Авито Работа» ProGorodChelny.

В Республике заработные платы курьеров начинаются от 80 тысяч и заканчиваются 140 тыс. рублей.

Самый низкий доход работников доставки курьеров в округе зафиксирована в Республике Марий Эл – 102 тысяч рублей. На 2 месте находится Пензенская область – 104 тысячи рублей. На 3 месте располагаются Татарстан, Прикамье, Самарская и Саратовская области, где в среднем курьеры зарабатывают примерно 106 тысяч рублей.

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане. По информации "Авито Работы", в Республике Татарстан уровень безработицы находится на уровне - 1,9%, а средняя заработная плата в регионе составляет около 66 тысяч рублей.