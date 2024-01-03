В сквере филармонии в Казани пройдет новогодний концерт

3 января в сквере филармонии в Казани состоится концерт, организованный администрациями Вахитовского и Приволжского районов. На мероприятие зовут всех повторно отпраздновать Новый Год под песен. Начало торжества запланировано на 16:00.

Кроме концерта, парк у ЖК "Салават Купере" предложит зрителям выступления с элементами цирковых представлений, которые организует известный театр "Моrэs" из Москвы. Вас ждут захватывающие фокусы, акробатические танцы, эквилибры и другие удивительные номера.