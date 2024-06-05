В селе Васькино 4 июня сорвало крышу у частного дома, внутри была женщина

Вечером 4 июня 2024 года, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о срыве крыши в частном доме на улице Центральная, 80 в с. Васькино.

В это время там была женщина 1964 года рождения, она не пострадала. Известно, что дом не был застрахован.

Сейчас известно, что в частном одноэтажном кирпичном доме сорвало кровлю на площади 72 квадратных метров.

Внутри были дети: в селе Татарстана сильный ветер сорвал крышу школы и детсада.