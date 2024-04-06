В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов

В результате наводнения в Татарстане под водой оказались 64 приусадебных участка, 6 низководных мостов и три участка автомобильных дорог. Согласно данным главного управления МЧС России по РТ, жилые дома и социально важные объекты не пострадали, транспортное сообщение не прервано, и эвакуация жителей не требуется.

Низководные мосты, пришедшие под воду, находятся в различных районах РТ: два в Буинском районе на реке Свияге, один в Азнакаевском районе на реке Ик, один в Нурлатском районе на реке Большой Черемшан, и еще по одному в Новошешминском и Агрызском районах. Кроме того, затоплены участки дорог в нескольких районах республики.

Паводок также затронул приусадебные участки в нескольких районах Татарстана, включая Буинский, Кайбицкий, Нурлатский, Лаишевский и Балтасинский районы.