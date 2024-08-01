В РТ выплаты контрактникам достигли уже 1,7 млн рублей

Глава государства Владимир Путин подписал новый указ о выплате 400 тысяч рублей бойцам, которые в период с 1 августа и до конца текущего года отправятся в зону СВО по контракту. Документ появился на сайте правовой информации. То есть, размер выплаты в РТ вырастет до 1,7 млн руб..

В июле раис Татарстана Рустам Минниханов расширил меры поддержки для людей, которые планируют пойти служить по контракту с Министерством обороны России. Ранее из бюджета республики военным платили по 505 тысяч рублей, а уже с 8 июля, выплата выросла на 500 тысяч руб.. В результате, единовременная выплата военным в РТ выросла до 1 миллиона 5 тысяч рублей. При этом, контрактники получают еще и от министерства и муниципалитетов.

Ранее мы писали о том, что прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2025 году до 15 тысяч рублей. Такое решение было принято для хорошего уровня жизни населения.