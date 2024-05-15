В РТ ввели ограничения для аэропортов из-за угрозы безопасности

В аэропортах Казани и Нижнекамска, введены временные ограничения на работу.

С 07:27 по московскому времени, аэропорт в Казани временно приостанавливает прием и отправку воздушных судов, а в Нижнекамске — с 07:55.

"Чтобы обеспечить безопасность полетов, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры — это наш главный приоритет", — отметили в Росавиации.

Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнули в Росавиации.