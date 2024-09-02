В РТ врача обвинили во взятках на 112 тысяч за сертификаты о прививках

В Зеленодольский суд было направлено уголовное дело о коррупции в Осиновском медучреждении. Бывшего медика обвинили в подлогах и во взятии денег от 11 пациентов на сумму больше 112 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в Следственном комитете по Татарстану.

По информации следствия, в период с 2020 по 2023 годах фигурантка не раз давала людям фиктивные бумаги о нетрудоспособности и листы о "вакцинации" от COVID-19. Уголовное дело было возбуждено.

Ранее мы писали о том, что в самолете рейса Москва-Екатеринбург в Казани умерла пассажирка. По информации местных телеграм-каналов, самолет сел в 03:47 2 сентября 2024 года, командир судна попросил всех выйти из воздушного транспорта.