Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября

Воздушное судно рейса Москва-Екатеринбург экстренно село в казанском аэропорту после того, как пассажира почувствовала себя плохо.

По информации местных телеграм-каналов, самолет сел в 03:47 2 сентября 2024 года, командир судна попросил всех выйти из воздушного транспорта.

В аэропорту Казани подтвердили сведения. В Министерстве здравоохранения Татарстана рассказали 116.ру, что пассажирка ушла из жизни в самолете после того, как он приземлился.

В ведомстве пока не рассказали о причине смерти женщины.

Ранее мы писали о том, что в 64 года умер казанский художник Дмитрий Кринари. Напомним, мужчина был популярным художником, дизайнером, мастером по литью и т. д.. Многие люди запомнили Кринари по фестивалю «Зиланткон», в котором он был членом попечительского совета и участником. Об этом стало известно из группы детского лагеря.