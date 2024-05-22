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В РТ возвращаются ночные заморозки

На территории Татарстана ожидаются две ночи подряд заморозки, предупреждает Гидрометцентр РТ.

flectone.ru

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На территории Татарстана ожидаются две ночи подряд заморозки, предупреждает Гидрометцентр РТ. 23 мая температура на почве местами опустится до минус 2 градусов, а 24 мая будет еще холоднее — до минус 3 градусов в воздухе и на почве.

Уже сегодня, 22 мая, температура в республике начала снижаться из-за северного антициклона. 23-24 мая прогнозируется прохладная погода, с температурой не выше плюс 10-15 градусов в четверг и плюс 13-18 в пятницу. По прогнозу, теплее станет только в субботу.

В первой половине мая в Казани были побиты рекорды холода. 13 мая температура опустилась до минус 2,4 градуса, обновив 106-летний минимум. 15 мая был зафиксирован такой же показатель, став самым низким за 111 лет. По прогнозу Гидрометцентра России, до конца мая температура на территории Татарстана будет на 3 градуса ниже многолетней нормы.

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