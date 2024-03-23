В РТ утвердили план охраны лесов и населенных пунктов от пожаров
Премьер-министр РТ Алексей Песошин утвердил план по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах региона. Данный документ включает поручения для различных организаций и ведомств, в том числе министерства лесного хозяйства, министерства транспорта, дорожного хозяйства и связи, министерства сельского хозяйства, а также МЧС и ГУ МЧС.
До 10 мая во всех регионах Татарстана будут проведены учения, в ходе которых проверят готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также будут приняты меры по предотвращению пожаров, включая круглосуточные дежурства добровольной и муниципальной пожарной охраны.
Республиканский план противопожарных мероприятий включает 20 пунктов, среди которых разработка маршрутов патрулирования лесов, проведение учений, использование космического мониторинга и благоустройство территорий лесного фонда и окружающих населенных пунктов.
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