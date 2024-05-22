В РТ столкнулся с увеличением наркопреступлений среди подростков

В Республике Татарстан наблюдается увеличение количества расследований преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. За 2023 год было зарегистрировано 38 подобных преступлений, а в текущем году уже проведено расследование 71 случая, в которых участвовали 20 несовершеннолетних.

Основные риски привлечения молодежи к незаконному обороту наркотиков происходят через мессенджеры и социальные сети. Молодые люди вовлекаются как в употребление, так и в распространение наркотических средств и психотропных веществ.