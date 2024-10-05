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В РКБ провели редкую операцию на легкое и сердце

В настоящее время мужчина готовится к длительно...

Екатерина Елисеева

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Редкая операция была проведена в Республиканской клинической больнице. Человеку прочистили легкое и сердце, сложность заключалась в загноении, пишет телеканал ТНВ.

Месяц назад Равшан Абдуллаев мучался от постоянного кашля, а когда температура поднялась до 40 градусов, было решено отправиться в больницу. Медики нашли в легких у пациента злокачественную опухоль.

Сложную операцию провел заслуженный врач РТ Валерий Матвеев. Известно, что стаж его работы уже больше 25 лет.

В настоящее время мужчина готовится к длительному процессу восстановления. Сейчас Равшану дышится намного легче.

Ранее мы писали о том, что защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин рассказал, почему он вступил в потасовку с нападающим команды «Амур» Вячеславом Грецким. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

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