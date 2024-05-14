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В РТ спасли бобра

Сегодня утром на территории Спасского района один из местных жителей обнаружил бобра, который заблудился на его участке.

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Сегодня утром на территории Спасского района один из местных жителей обнаружил бобра, который заблудился на его участке. Животное было замечено среди грядок и кустов. Бобр не смог самостоятельно выбраться из-за ограды.

После обнаружения, животное было передано сотрудникам межрайонного отдела госкомитета РТ по биоресурсам по спасскому району. Бобра поймали, осмотрели и убедились, что у него нет повреждений. После чего его отпустили в естественную среду обитания.

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