В РТ спасли бобра

Сегодня утром на территории Спасского района один из местных жителей обнаружил бобра, который заблудился на его участке. Животное было замечено среди грядок и кустов. Бобр не смог самостоятельно выбраться из-за ограды.

После обнаружения, животное было передано сотрудникам межрайонного отдела госкомитета РТ по биоресурсам по спасскому району. Бобра поймали, осмотрели и убедились, что у него нет повреждений. После чего его отпустили в естественную среду обитания.