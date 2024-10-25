В РТ создана рабочая группа по борьбе с буллингом

В Татарстане специалисты подписали распоряжение об организации рабочей группы, которая создана для борьбы с буллингом, а также с различными деструктивными движениями и детскими уходами из жизни.

Главные задачи организации:

Профилактика суицида и деструктивных идей среди несовершеннолетних.

Использование мер против травли и убийств.

Это решение является актуальным из-за увеличения обращений по вопросам суицидов — с начала 2024 года уже зафиксировано 219 звонков на номер доверия от молодежи по этой теме. Дети, как выяснилось, чаще жалуются на проблемы внутри семьи, а не в школе.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане разработан законопроект против ложных свидетельств о рождении детей.

Документ сейчас рассматривают специалисты. За 5 лет ущерб бюджету страны от мошенников составил не меньше 7 млн рублей.