Казань не предлагали поместить на скандальную купюру

В Нацбанке по РТ сообщили изданию Inkazan, что Казань еще не заявляла свои объекты для участия в голосовании.

Там рассказали, что достопримечательности региональной столицы Татарстан никто еще не предложил для размещения на купюре.

Центральный банк ждет от россиян предложения достопримечательностей, которые могут попасть на купюру. Напомним, год назад выпуск банкноты остановили. Причина - наличие на них объектов Казани, а именно башни Сююмбике и музея истории государственности татарского народа.

Теперь Банк РФ принял решение скорректировать процедуру отбора. Сперва специальный совет примет предложения экспертов и организует список с объектами, а затем его оценят жители страны.

Общественники были шокированы тем, что на купюре изображен мусульманский полумесяц без православного креста.