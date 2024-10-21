Казань вошла в тройку лидеров по количеству пользователей отечественной видеоплатформы NUUM

Столица Татарстана заняла третье место по количеству пользователей на платформе NUUM, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Только за сентябрь число уникальных пользователей из Казани выросло на 86%, достигнув 52 тысяч. Ранее 3 место принадлежало Санкт-Петербургу.

Наибольшей популярностью на NUUM среди казанцев пользуются такие категории контента, как: «Игры» – 16%, «Аниме и косплей» – 13% и «Другие игры» – 12%.