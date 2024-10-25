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Казанец устроил погром во дворе, разбив 2 машины урной

Правоохранители, которые приехали на место прои...

Татарстан 24

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В Казани мужчина устроил самый настоящий погром на ул. Годовикова.

Стало известно, что неизвестный разбил 2 автомобиля при помощи металлической урны. На шум и крики обратили внимание другие люди, которые увидели разбитые стёкла и поврежденные кузова машин.

Правоохранители, которые приехали на место происшествия, зафиксировали разбитые авто.

Потерпевшие жильцы уже написали заявление в отделение полиции о порче своего имущества. После задержания виновника происшествия, ему нужно будет рассказать о том, почему именно он решился на такое безобразие, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в регионе специалисты подписали распоряжение об организации рабочей группы, которая создана для борьбы с буллингом, а также с различными деструктивными движениями и детскими уходами из жизни. Задачи союза.

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