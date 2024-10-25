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В Кабмине РТ утвердили стоимость квадратного метра жилья в селах

Такой документ был выложен на официальном сайте...

pixabay.com

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В Кабмине Республики Татарстан специалисты утвердили стоимость одного квадратного метра недвижимости в сельской местности на следующий год.

Такой документ был выложен на официальном сайте правовой информации региона.

Сумма для расчета социальных выплат на возведение и покупку жилья - 34,02 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Для субсидий, которые предоставляются муниципалитетам на недвижимость по договору найма, сумма составляет 67,41 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане разработан законопроект против ложных свидетельств о рождении детей. В документе говорится, что в регионе фиксируется практика регистрации рождения младенцев вне больниц. Этим пользуются злоумышленники для получения соцвыплат.

За 5 лет ущерб бюджета Российской Федерации от мошенников составил не меньше 7 миллионов рублей.

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