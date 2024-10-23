Часто индивидуальные предприниматели при покупке автомобиля оформляют его не на себя лично, а на свое ИП. С одной стороны, это позволяет приобрести транспортное средство не в кредит, а в лизинг на юрлицо (такие договоры как правило выгоднее), с другой – есть множество подводных камней, о которых владельцы имущества не подозревают. Эксперты Альфа-Лизинга составили памятку для индивидуальных предпринимателей по эксплуатации корпоративного авто в лизинге.

Разница в штрафах - десятки раз

Прежде всего, индивидуальным предпринимателям, оформившим автомобиль в лизинг, стоит внимательно изучить размеры штрафов и избегать правонарушений (особенно по самым «дорогим» административным статьям). Например, несоблюдение установленных норм продолжительности управления автомобилем в течение суток, то есть нахождение за рулем больше 9 часов, оценивается в 20-50 тыс. рублей. Для сравнения аналогичный штраф для простого автовладельца равен 1,5-2 тыс. рублей. Нарушение требований к перевозке детей, например, наличие детского кресла или бустера – это штраф в размере 100 тыс. рублей для компаний или 3 тыс. для ФЛ.

Штрафы за парковку на газоне, даже если автомобилист немного съехал с дороги, для юрлиц составляют 300 тыс. рублей. Для сравнения – 5 тыс. рублей для автовладельца-гражданина. Незаконная установка на автомобиль опознавательного знака «Инвалид» грозит штрафом в 500 тыс. Для граждан - 5 тыс. рублей.

К обязательным документам – путевой лист

Для всех автомобилей, используемых в коммерческих целях, необходимо оформление путевых листов. Документ требуется, в том числе, для налогового учета. Так, расходы ИП на приобретение и обслуживание автомобиля идут в расчет налога на прибыль и единого налога.

Таким образом, путевой лист нужно оформлять даже в том случае, если водителем является сам владелец ИП. А за отсутствие документа ему могут грозить штрафы и проблемы с налоговой.

Авто в лизинге – запрет тюнинга

Автомобиль, приобретенный в лизинг, до момента полного выкупа фактически принадлежит лизингодателю. Поэтому, при его эксплуатации стоит учитывать несколько нюансов.

При планировании автопутешествия с выездом за границу нужно взять с собой договор лизинга, а также документ, подтверждающий, что лизинговая компания не против выезда за рубеж на данном авто.

До полного выкупа автомобилист не может перекрасить оформленный в лизинг автомобиль, устанавливать на него акустические системы, вносить необратимые изменения в комплектацию авто. При этом, можно делать тонировку стекол (в рамках законодательных норм), менять колесные диски.

Таким образом, оформление автомобиля на ИП может быть оптимальным решением с точки зрения финансового планирования покупки. Однако автовладельцам необходимо тщательно изучить правовые особенности эксплуатации такого авто, а также избегать нарушений ПДД, т.к. для корпоративных транспортных средств штрафы могут значительно отличаться.