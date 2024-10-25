Прокуратура вернула челнинке удержанные от ФССП деньги
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В Челнах Республики Татарстан после вмешательства прокуратуры местной жительнице вернули деньги, которые были взысканы незаконно.
У судебных приставов есть целых 6 исполнительных производств в отношении пенсионерки.
Челнинка написала заявления о просьбе сохранить ей пенсию в размере прожиточного минимума и специалист эту просьбу удовлетворил.
Вот только по факту постановления об удержании денег никто не отменил. Как итог, удержания с пенсии женщины продолжились.
Прокуратура Набережных Челнов встала на защиту местной жительницы и внесла представление. После этого пенсионерке вернули все деньги, которые были удержаны совершенно незаконно.
Ранее мы писали о том, что в Чистополе Татарстана благодаря прокуратуре выплачен долг по заработной плате.
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