Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Этой осенью казанцы могут покупать продукты от 500 рублей в любом магазине сети «Магнит» через Систему быстрых платежей (СБП) и получать сразу два кешбэка: 5% от суммы покупки вернётся рублями на банковский счет, а 3% – бонусами на карту лояльности «Магнит Плюс». Выгодно расплатиться можно в том числе на кассах самообслуживания. Предложение действует до 30 ноября 2024 года включительно.

Редакция ProKazan изучила условия акции и составила подробную инструкцию о том, как получать максимальную выгоду с покупок.

Шаг 1: проверьте регистрацию в программах лояльности

Акция действует для участников программы лояльности «Привет!», зарегистрированных на сайте vamprivet.ru, и программы лояльности «Магнит Плюс».

Поэтому перед тем, как совершить покупку проверьте свою регистрацию на сайте vamprivet.ru, там же можно ознакомиться с полными правилами акции. А чтобы стать участником программы лояльности «Магнит Плюс», скачайте приложение «Магнит: акции и доставка» и зарегистрируйтесь в нем.

Шаг 2: оплачивайте покупки через СБП

Есть несколько способов оплаты с помощью СБП, поэтому можно выбрать любой удобный для себя вариант:

Первый способ оплаты — приложить смартфон к платежной NFC-табличке на кассе.

Второй — отсканировать QR-код камерой мобильного телефона, расположенный на NFC-табличке в кассовой зоне или на экране кассы самообслуживания.

Выберите ваш банк из появившегося на экране смартфона предложенного списка, и подтвердите в нём свой платёж.



Третий способ — по кнопке «Оплатить СБП» в мобильном приложении Магнита. Для этого нужно заранее скачать приложение «Магнит: акции и доставка» и привязать счет в мобильном приложении.

Кешбэк 5% рублями автоматически вернется на банковский счет, с которого был произведен платеж.

Шаг 3: покажите или отсканируйте на кассе карту «Магнит Плюс»

Чтобы воспользоваться выгодой по максимуму, покажите кассиру карту лояльности «Магнит Плюс» или отсканируйте ее на кассе самообслуживания. В таком случае вы получите дополнительно кешбэк 3% бонусами, где1 бонус равен 1 рублю. Они будут начислены на карту в течение 21 дня с момента покупки. Бонусами можно оплатить до 50% покупки в магазинах розничной сети «Магнит».

Предложение действует до конца ноября текущего года во всех магазинах сети «Магнит», в том числе на кассах самообслуживания, на территории Татарстана и России в целом.

Оба вида кешбэка будут начислены при покупках от 500 рублей. Каждый участник за весь период действия акции может получить до 300 рублей на банковский счет и 300 бонусов на карту «Магнит Плюс».

«Система быстрых платежей становится неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян, которые все чаще выбирают сервис для оплаты покупок, особенно в категории продуктов питания. Именно поэтому мы уже второй год проводим акции в магазинах „Магнит“, а покупатели могут быстро, удобно и, самое главное, выгодно расплачиваться за покупки с помощью СБП, — объясняет Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов НСПК.

Полные правила акции доступны на сайте vamprivet.ru и sbp.magnit.ru.

Акцию проводит Национальная система платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП) совместно с розничной сетью «Магнит».