В РТ снимают фильм о Великой Отечественной войне

В Республике Татарстан стартовали съёмки короткометражного фильма, вдохновлённого стихотворением Александра Твардовского «Рассказ танкиста», написанным в 1942 году во времена Великой Отечественной войны.

Работу над проектом ведёт казанская киностудия «Вечный огонь» при содействии Группы компаний ТАИФ. Выход фильма приурочен к 80-летнему юбилею Победы.

Как рассказал продюсер картины и основатель киностудии Роман Королев, идея появилась в ходе обсуждения сценария, когда вспомнили строчку из поэмы: «Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку…». Это вдохновило команду на создание продолжения, в котором герой возвращается с фронта, находит мальчика в детском доме и решает усыновить его. По словам Королева, история получилась трогательной и содержательной, и её сразу решили воплотить в жизнь. Сценарий направили в ТАИФ, где проект был одобрен.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов отметил, что сюжет вызвал сильный отклик, а участие в проекте стало для компании вкладом в сохранение памяти о подвиге предков. Он подчеркнул, что День Победы — это не просто дата, а важный символ, объединяющий поколения.

Съёмочный процесс разворачивается на разных локациях в Татарстане — в пригородах Казани, а также в Рыбно-Слободском и Высокогорском районах. Используются подлинные образцы техники и масштабные спецэффекты. В съёмках задействованы как профессиональные актёры, так и кадеты Казанского суворовского училища.

Киностудия «Вечный огонь» также сообщила, что работает над несколькими другими проектами, посвящёнными событиям военного времени.

Премьера фильма состоится в Казани в рамках майских торжеств. Показ организуют в кинотеатрах «Синема 5» и «Мир», а зрители смогут посетить его бесплатно, пишет «Реальное время».