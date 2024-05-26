В РТ сев яровых завершен на 84%

В РТ завершен сев яровых на 84%. Засеяно яровыми культурами 1,5 миллиона гектаров земли. Работы завершились полностью в Тетюшском районе. Сев гороха закончен на площади 64 тысяч гектаров, а овса - 35 тысяч.

Также начаты работы по заготовке кормов в Нурлатском, Актанышском и Альметьевском районах. Планируется, что к концу 2024 года в татарстанских хозяйствах будут заготовлены корма с 350 тысяч гектаров многолетних трав, 150 тысяч гектаров однолетних трав и кормосмесей, а также 156 тысяч гектаров кукурузы.