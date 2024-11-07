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В РТ семьи погибших в Курской области военных получат 2 миллиона рублей

Напомним, что военные действия в Курской област...

Екатерина Елисеева

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В Республике Татарстан члены семей бойцов, которые умерли в ходе выполнения боевых задач в Курской области, получат выплату - 2 миллиона рублей. Такой указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Кабмину Татарстана приказано привести свои акты в порядок с указом и принять другие меры, которые обеспечивают его осуществление.

Выплаты семьям военных, которые участвуют в спецоперации России на территории Украины и умерших в ходе нее, были введены Указом Раиса республики еще в июне 2022 года.

Напомним, что военные действия в Курской области проводятся с 6 августа 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в 77 лет умер главный художник драматического театра в Казани Александр Патраков. За время своей работы мужчина принимал участие в постановках самых разных спектаклей. В театре выразили искренние соболезнования родным и близким Патракова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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