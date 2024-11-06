В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков
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В драмтеатре им. Качалова в Казани рассказали о том, что главный художник Александр Патраков умер.
В местном телеграм-канале сообщили, что умершему было 77 лет. Он трудился в заведении 30 лет, мужчина делал афиши и программы.
Кроме того, татарстанец отличился еще в Челябинске, Ярославле, Ростове-на-Дону и т.д.. Представителям учреждения нравилось то, как он обращал внимание на детали.
За время своей работы Александр принимал участие в постановках самых разных спектаклей. Помимо этого, художник считался лауреатом тукаевской премии и заслуженным работником искусств страны.
В настоящее время неизвестно, где именно будет похоронен мужчина. В театре выразили искренние соболезнования родным и близким Патракова.
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