В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков

В драмтеатре им. Качалова в Казани рассказали о том, что главный художник Александр Патраков умер.

В местном телеграм-канале сообщили, что умершему было 77 лет. Он трудился в заведении 30 лет, мужчина делал афиши и программы.

Кроме того, татарстанец отличился еще в Челябинске, Ярославле, Ростове-на-Дону и т.д.. Представителям учреждения нравилось то, как он обращал внимание на детали.

За время своей работы Александр принимал участие в постановках самых разных спектаклей. Помимо этого, художник считался лауреатом тукаевской премии и заслуженным работником искусств страны.

В настоящее время неизвестно, где именно будет похоронен мужчина. В театре выразили искренние соболезнования родным и близким Патракова.

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