В РТ растёт годовая инфляция

В январе текущего года уровень инфляции в Республике Татарстан достиг 7,34%, что является увеличением по сравнению с декабрем 2023 года, когда он составлял 7,06%. Месячный показатель инфляции составил 1,22%. Эти данные опубликованы в отчете Татарстанстата.

Анализ показывает, что за месяц самым значительным образом выросла цена на фрукты и овощи — на 9,87%, за ними следуют услуги с ростом 1,73%. Продовольственные товары без учета фруктов и овощей подорожали на 0,73%, в то время как непродовольственные товары увеличились на 0,41%.

В годовом сравнении также отмечается значительный рост цен на фрукты и овощи (плюс 25,86%). Услуги в январе 2024 года подорожали на 8,79% по сравнению с январем 2023 года, продовольственные товары без учета фруктов и овощей — на 6,54%. Непродовольственные товары также выросли на 5,35%.

На последнем заседании Совета директоров Центробанка России было решено сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это решение было принято в контексте подъема инфляции. Центробанк выразил уверенность в том, что принимаемая денежно-кредитная политика укрепит процесс стабилизации цен в экономике. Банк сохраняет прогноз величины инфляции на уровне 4-4,5% в 2024 году.

Согласно данным Центробанка, на 12 февраля годовая инфляция составила 7,4%, что превышает показатель в 7,2% в конце января. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал инфляцию в России одним из основных вызовов.