В РТ предложили меры борьбы с пропагандой чайлдфри

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская сообщила «Татар-информ», какие способы борьбы с пропагандой чайлдфри она хочет ввести.

Специалист заявила, что семья — это главная ячейка общества и без детей она неполноценна.

Сабурская положительно относится к мерам, которые могут ограничить пропаганду необязательности создания семьи. Она также считает, что нужно вводить не только штрафы и запреты, но и начать заниматься просветительской деятельностью. В обществе следует распространять семейные ценности.

Для увеличения рождаемости в стране власти запустили новый национальный проект «Семья» и продлили поддержку, к примеру, ипотечный кредит сохраняется до 2030 года.

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