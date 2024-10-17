В РТ предложили меры борьбы с пропагандой чайлдфри
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Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская сообщила «Татар-информ», какие способы борьбы с пропагандой чайлдфри она хочет ввести.
Специалист заявила, что семья — это главная ячейка общества и без детей она неполноценна.
Сабурская положительно относится к мерам, которые могут ограничить пропаганду необязательности создания семьи. Она также считает, что нужно вводить не только штрафы и запреты, но и начать заниматься просветительской деятельностью. В обществе следует распространять семейные ценности.
Для увеличения рождаемости в стране власти запустили новый национальный проект «Семья» и продлили поддержку, к примеру, ипотечный кредит сохраняется до 2030 года.
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