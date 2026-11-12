Экономика

В Татарстане за три года усилился разрыв в доходах населения

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане за три года вырос разрыв в доходах...

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В Татарстане за 2022–2025 годы выросло имущественное расслоение: разница между доходами самых богатых и самых бедных жителей увеличилась с 12,2 до 13,86 раза. Об этом свидетельствует коэффициент фондов, который сравнивает доходы 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных граждан.

На долю самых богатых 20% жителей республики приходится 46,1% всех доходов, тогда как у наименее обеспеченной пятой части населения — лишь 5,6%. Индекс Джини, отражающий неравномерность распределения доходов, к 2025 году вырос до 0,4016 против 0,378 в 2022-м. При этом показатель остается ниже среднероссийского уровня, который в 2025 году составил 0,414.

Несмотря на рост неравенства, доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума снижается. В 2024 году за чертой бедности находились 3,7% населения, тогда как годом ранее — 4,6%, а в 2022-м — 5%. Данные содержатся в проекте региональной программы по снижению бедности на 2023–2030 годы, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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