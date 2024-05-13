В РТ потребовали не строить свиноферму возле мусульманской деревни
Жители Мензелинского района хотят остановить строительство свинофермы ООО "Камский Бекон". Местные жители выразили свое недовольство планами превратить район в свинарник.
Жители селения возмутились отсутствием консультации с населением и игнорированием мнения граждан администрацией.
Противники поделились, что свинья для мусульман считается запретным животным, и поэтому жители противопоставились строительству из экологических соображений.
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