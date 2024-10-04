В РТ построят птицефабрику на 655 млн яиц в год за 11 млрд рублей

Число инвестиций в основной капитал Апастовского района РТ хотят увеличить до 5,3 миллиардов рублей в следующем году. Об этом рассказал глава района Айрат Зиганшин.

В минувшем году этот показатель был на уровне 1,9 млрд рублей.

Специалист сообщил, что причина роста - серьезные проекты, котоые осуществляются в районе. Один из них - появление новой птицефабрики «Яратель» за 11 миллиардов рублей.

В текущем году 57 процентов инвестиций в основной капитал территории будут направлены в область строительства, 36 процентов — на сферу сельского хозяйства и 7 процентов — на другие направления.

Ранее мы писали о том, что Ольга Гайдабура из Челнов победила в конкурсе «Королева Азии-2024» в Китае.

Ольга сообщила, что она была одна из Татарстана и во время подготовки попросила организаторов сделать для нее ленту с надписью «Татарстан».