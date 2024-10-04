В РТ построят птицефабрику на 655 млн яиц в год за 11 млрд рублей
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Число инвестиций в основной капитал Апастовского района РТ хотят увеличить до 5,3 миллиардов рублей в следующем году. Об этом рассказал глава района Айрат Зиганшин.
В минувшем году этот показатель был на уровне 1,9 млрд рублей.
Специалист сообщил, что причина роста - серьезные проекты, котоые осуществляются в районе. Один из них - появление новой птицефабрики «Яратель» за 11 миллиардов рублей.
В текущем году 57 процентов инвестиций в основной капитал территории будут направлены в область строительства, 36 процентов — на сферу сельского хозяйства и 7 процентов — на другие направления.
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