В РТ по 2 статьям задержали экс-начальника ЗАГСа Гульшат Нигматуллину

По информации «БИЗНЕС Online», ночь в изоляторе провела экс-руководителя управления ЗАГСа кабинета министров Татарстана Гульшат Нигматуллина. Женщина была задержана вечером в Челнах после очной ставки.

Дело было возбуждено по статьям 159 УК РФ и 286 УК РФ.

Правоохранители думают, что в 2020 году фигурантка получила несколько премий за цифровизацию архива учреждения.

Напомним, еще в марте оказалось, что работники ЗАГСа получали премии за оцифровку архивов с 1926 года, а затем отдавали деньги сотрудникам регионального управления. На участие в такой афере проверяли 18 районов. По предварительным данным, сумма ущерба - 4,5 млн рублей.

В ДУМ РТ рекомендовали посмотреть полную версию беседы с имамом.

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