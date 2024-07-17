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В РТ по 2 статьям задержали экс-начальника ЗАГСа Гульшат Нигматуллину

Дело было возбуждено по статьям 159 УК РФ и 286 УК РФ

Екатерина Елисеева

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По информации «БИЗНЕС Online», ночь в изоляторе провела экс-руководителя управления ЗАГСа кабинета министров Татарстана Гульшат Нигматуллина. Женщина была задержана вечером в Челнах после очной ставки.

Дело было возбуждено по статьям 159 УК РФ и 286 УК РФ.

Правоохранители думают, что в 2020 году фигурантка получила несколько премий за цифровизацию архива учреждения.

Напомним, еще в марте оказалось, что работники ЗАГСа получали премии за оцифровку архивов с 1926 года, а затем отдавали деньги сотрудникам регионального управления. На участие в такой афере проверяли 18 районов. По предварительным данным, сумма ущерба - 4,5 млн рублей.

В ДУМ РТ рекомендовали посмотреть полную версию беседы с имамом.

Ранее мы писали о том, что имам мечети «Ирек» из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену.

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