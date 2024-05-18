В РТ осудили мужчину, который домогался до ребёнка

В Татарстене осудили мужчину, который домогался до маленького ребёка. Ещё летом прошлого года человек пристовал к 5-летней девочки. Малышка всём произошедшем рассказала родителям. Те оправились в полицию и заявили о преступлении. Полция сразу начала расследовать дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета по Татарстану.

Подозремаемого быстро нашли. После этого 45 летнего мужчину задержали. Ему вменили «насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка».

Сейчас он полностью признал свою вину. Его посадили на 12 лет в колонию строго режима. По этой статье максимально он мог получить до 20 лет лишения свободы и заключения в колонии строго режима.

Напомним, в конце апреля в Казани прогремело громкая история. Сообщалось, что отец домогался до своей 12-летней дочери. Сейчас он находится под стражей до 18 июня. Сообщается, что отец трогал её за интимные места и соблазнял. При этом малышка сопротивлялася и плакала.