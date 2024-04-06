Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В РТ начался капремонт в 330 домах

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Капитальный ремонт начался в 330 многоквартирных домах в Татарстане, которые расположены в 35 муниципальных образованиях. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, на данный момент выполнено 11% строительно-монтажных работ и 5% сезонных видов работ. Планируется провести капремонт еще в 763 домах в 41 муниципальном образовании, при этом подрядчики уже определены для 653 домов. В связи с изменениями в программе ожидается выход постановления кабинета министров, после чего будут объявлены торги на еще 110 домов, добавил Айзатуллин.

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